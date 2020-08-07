"الإنقاذ البحري": كورونا تسبب في ظهور القرش الحوتي بالغردقة

تحدث حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري، عن تفاصيل عودة ظهور القرش الحوتي في مياه البحر الأحمر الغردقة، قائلا إن ظهور القرش البحري دليل على تحسن البيئة بسبب فيروس كورونا، وهذا هو الجانب الإيجابي لأزمة كورونا.

وأضاف "الطيب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أن تحسن البيئة بمثابة فرحة للأحياء البحرية، لافتا إلى أن القرش الحوتي يعتبر صديقا للإنسان، كما أنه في لائحة الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأكد رئيس جمعية الإنقاذ البحري أن ظهور القرش الحوتي بمثابة دعاية سياحية لمصر خاصة أن العديد من السائحين التقطوا صورا له عند ظهوره ونشروا تلك الصور.