القرش الحوتي يظهر في شواطئ الغردقة (صور)

رصد عدد من أصحاب اللنشات البحرية، صباح اليوم الثلاثاء، ظهور جديد للقرش الحوتي الملقب بـ"المسالم" والمهدد بالانقراض يتجول في شواطئ الغردقة بهدوء وببطئ.

وكشفت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن ظهور القرش الحوتي يبلغ طوله نحو ثمانية أمتار والمسمى بـ"الحوت المسالم" والأضخم حجمًا بين أقرانه، والمصنف ضمن الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وذلك أمام سواحل مدينة الغردقة.

وقال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، في حديثه لـ"الوطن"، إن الجمعية تلقت عددًا من البلاغات من أعضاء الجمعية وغواصين، أنهم شاهدوا القرش يسبح ببطء بجوار المراكب، حيث أنه من الكائنات البحرية المسالمة.

ولفت إلى أن عددا من السائحين التقطوا الصور التذكارية له أثناء الرحلات البحرية، حيث ظهر الحوت في حالة هدوء تام وطفا فوق سطح الماء وكأنه يستجيب للكاميرات.

وأشار الدكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر، إلى أن القرش الحوتي من أنواع القروش المسالمة أو ما يطلق عليه "قرش الحوت" كما يعتبر من أضخم أنواع القروش الموجودة بالبحر، حيث يبلغ طوله 12 مترًا، ويصل وزنه إلى 30 طنًّا ولا يمثل خطورة على الإنسان.

وأضاف أنه يتغذى على الأسماك الصغيرة والطحالب، وظهوره يدل على نظافة البيئة البحرية نتيجة لحظر الصيد وتوقف الرحلات البحرية طيلة الأربعة شهور الماضية تزامنا مع جائحة فيروس كورونا المستجد.