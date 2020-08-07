بعد اتفاقيتها مع مصر.. اليونان تغلق معبر إبسالا الحدودي في وجه تركيا

قررت اليونان رسميًا إغلاق معبر إبسالا على حدودها مع تركيا، اليوم، لأجل غير مسمى، وذلك في أعقاب توقيع أثينا اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع القاهرة، وسط رفض من الجانب التركي لاستئناف المفاوضات مع أثينا بشأن التنقيب بمنطقة شرق المتوسط، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال موقع "بياز جازته" التركي إن التوترات تصاعدت بين اليونان وتركيا منذ بدأت الأخيرة التنقيب في أماكن قريبة من المياه الإقليمية اليونانية، وتحديدًا بالقرب من جزيرتي كرييت وروودس.

وأعلن مدير جمرك "تراقية" التركية أن اليونان ستغلق معبر إبسالا، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، وأنه اعتبارًا من هذه الساعة لن يتم السماح لأي عربة كبيرة كانت أو صغيرة بالمرور من المعبر، فيما لم تعلن أثينا عن مدة هذا القرار.

وأشار الموقع التركي إلى أن السلطات التركية ما زالت في انتظار أي تصريح من جانب مدير جمرك إبسالا عن كيفية تسيير الأمور في أعقاب ذلك القرار.

ووقَّع سامح شكري وزير الخارجية، أمس الخميس، على اتفاقية ترسيم الحدود مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس.

وقال وزير الخارجية اليوناني، إنَّ "اليوم، يعد يومًا تاريخيًا لأنه يصادف ذكرى مرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة".

وأضاف دندياس: "وهي قناة تربطنا بمصر، و800 من العاملين في هيئة القناة ساندوا قرار التأميم 1956 حتى تستمر في العمل والقناة الجديدة عمل مميز ويؤكّد التقدم والنمو الذي يقوم به السيسي".

وأشار المسؤول اليوناني، إلى أن "اليوم تاريخي لأننا وقعنا مع وزير الخارجية المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بيننا، وهي اتفاقية يحتذى بها وهي في إطار القانون الدولي وتحترم القانون الدولي وتسهم في الاستقرار بالمنطقة".