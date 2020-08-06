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بيومي: ترسيم الحدود بين مصر واليونان يعزز قوتهما بالمتوسط

كتب:

محمد عزالدين
07:14 م | الخميس 06 أغسطس 2020
السفير جمال بيومي

السفير جمال بيومي

كشف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وقال بيومي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن الاتفاق بين مصر واليونان يرسم الحدود بين الدولتين على أسس القانون الدولي التي تحدد المياه الإقليمية لكل دولة، والمياه الاقتصادية التي تتقاسمها الدول، لافتا إلى أن اتفاق اليوم يضاعف قوة مصر واليونان في الدفاع والحفاظ على حقوقهما الاقتصادية في المتوسط.

وأضاف أن الاتفاقية سيقوي من مركز مصر تجاه أي من يفكر للاعتداء على مصالحنا أو مصالح اليونان، وهو إعلان للعالم أجمع بأن تلك الاتفاقية تتوافق مع المعايير ميثاق الأمم المتحدة أو القانون الدولي البحري، مؤكدا أن اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق غير شرعي وغير قانوني.

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