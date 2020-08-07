برلماني تركي يسب المواطنين الغاضبين من فشل صهر أردوغان

أطلق أنصار وزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق، حملة "نحن إلى جانب البيرق"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد انتقاد الشعب التركي لإدارة صهر رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، ومطالبته بالاستقالة بعد انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، وشن المشاركون في الحملة هجمات شديدة على جموع الشعب التركي الغاضبة حتى أن أحد النواب المقربين من البيرق قد وصف المحتجين بـ"الكلاب".

وقال موقع "تي 24"T24 التركي، إن نائب مدينة كهرمان مرعش عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، جلال الدين جوفنش، هاجم المواطنين الأتراك المطالبين باستقالة البيرق قائلًا: "الكلاب تعوي والقافلة تسير"، وذيَّل تغريدته بهاشتاج "وسم" نحن إلى جانب بيرات البيرق، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وتشهد الليرة التركية حالة من عدم الاستقرار أمام الدولار الأمريكي في الفترة الحالية بشكل ملحوظ، ووصل سعر الدولار، اليوم، 7.30 ليرة تركية، بينما تراوح سعر اليورو بين 8.63 - 8.64 ليرة تركية.

وكان موقع "سوزجو" التركي قد أكد غضب المواطنين الشديد من ارتفاع الدولار المتزايد أمام الليرة التركية، خاصة بعد أن شهدت الليرة حالة من عدم الاستقرار الأيام الماضية.

وقال الموقع التركي، في تقرير:"لنلغ الليرة ونعود إلى السكة العثمانية"، مضيفا:"الليرة تواصل انهيارها أمام الدولار، فلنجعل مجلس الدولة يصدر قرارًا قانونيًّا بإلغاء الليرة التركية والعودة إلى السكة، ولتكن السكة تعادل دولارًا واحدًا".