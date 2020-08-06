موقع: أصول أردوغان على الورق غير حقيقية.. وثروته موزعة على عائلته

تناول موقع ألماني أصول رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، وكشف أن الرقم المعلن رسميًا عن ثروة الأخير، بداية يوليو الجاري، الذي يقدر بحوالي 2.5 مليون يورو فقط، ينافي الحقيقة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكر موقع "فوجوسو" الألماني أن أصول أردوغان، على الورق تبلغ 2.5 مليون يورو، لكن هذا الرقم المعلن غير صحيح، موضحة أن راتب أردوغان في السنة يبلغ 108000 يورو في السنة، ويبلغ في الشهر 9000 يورو، إلا أن هناك حسابات سرية في بنوك سويسرا تحتوي على ملايين اليوروهات جاءت عن طريق استحواذ أردوغان على شركات مملوكة للدولة التركية سابقًا، وهي طريقة شائعة للحصول على المال.

وذكرت "فوجوسو" أن ثروة أردوغان الفعلية موزعة على عائلته الكبيرة كي لا تظهر، حيث يمتلك أحمد بوراك أردوغان، شركة النقل البحري "إم بي" MB، ويقدر حجم أصوله بنحو 80 مليون يورو.

وحتى الآن، لم يجر توضيح كيف يمكن للابن البالغ من العمر 41 عاما تحمل تكاليف شركة شحن كبيرة.

أما ثروة الابن الأصغر نجم الدين بلال أردوغان، فمشكوك فيها أيضًا، وفق التحقيق، كما أنه شارك في فضيحة التنصت على الهاتف في عام 2013، وأشار التحقيق إلى أن هناك معلومات تقول إن بلال أردوغان، اشترى نفطًا من تنظيم داعش الارهابي بملايين اليورو.