محمد عبده وراشد الماجد يغنيان للملك سلمان بمناسبة شفائه

بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أضاء الشاعر العذب نهار الساحة الفنية بباقة من أجمل أعماله الفنية بالتعاون مع كبار فناني المملكة محمد عبده وطلال سلامة وراشد الماجد.

وصرح "نهار" في بيان صحفي بهذه المناسبة بقوله: "أتى شفاء سيدي خادم الحرمين الشريفين كالبلسم على جروح الشعب وكالدواء الشافي على قلوب السعوديين حفظه الله وهم الذين تضرعوا للمولى عز وجل بأن يمن عليه صانه الله بالرعاية التامة والصحة الكاملة، وإنني إذ جادت قريحتي الشعرية بهذه الكلمات المتواضعة أمام قامة سيدي ومكانته في قلوبنا وقلوب العرب والمسلمين من المحيط للخليج، لهي كلمات تعبر عن عميق حبنا وبالغ آمالنا بأن يمد الله سبحانه وتعالى سيدي الملك سلمان بالعمر المديد وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وقد شاركوني زملائي الفنانين بأداء الأغنيات الثلاث بأداء رفيع زاد من جمال المناسبة وهو ليس بمستغرب على هؤلاء الفنانين والملحنين فقد شاركوا في العديد من المناسبات الوطنية التي مرت على المملكة العربية السعودية ، وشفاء سيدي الملك هو أجمل مناسبة توافقت مع حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعاً ونحن ننعم بالأمن والأمان في ظل عهد الحزم والعزم تحت قيادته حفظه الله وسمو ولي العهد الأمين أمده الله بالعون والسدا ".

جاءت الأغنية الأولى بعنوان – يابو فهد سلامات – من ألحان الدكتور يعقوب الخبيزي وتوزيع عبد الله العماني وصدح بها فنان العرب محمد عبده ، ويقول فيها :

يابو فهد سلامات

لو المرض يا شيخ ينشال شلناه

ولو العمر يعطى والله عطيناه

ترخص لك أرواح الشعب يا ملكنا

هذا الوطن بأرواحنا له فديناه

الأغنية الثانية التي أجاد الشاعر نهار في نظم كلماتها كما الأولى قام بلحنها وأدائها فنان الأحاسيس طلال سلامة وأشرف على تركيب الصوت المهندس المبدع عصام بحري فيما وزعها محمد صالح، ويقول مطلعها: يابو فهد يا سيدي يا جعل أيامك طوال

يا شيخنا يا عزنا الشعب لك كله فدى

يا شايل حمول الوطن يا سيدي لو هي ثقال

في كفك اليمنى سلام والثانية ضد العدى

وللسندباد راشد الماجد نصيب في هذه المناسبة الغالية على قلوب الشعب السعودي بأداء الأغنية الثالثة التي لحنها الفنان وليد الشامي ووزعها زيد نديم بعنوان سلامتك يابو فهد والتي سطر فيها وفي شقيقاتها الشاعر نهار أجمل الكلمات فقال فيها :

سلامتك يابو فهد

يا سيدي سلمان يا حامي ديار المسلمين

يابو فهد سلامتك يشفيك رب العالمين

الشعب كله بالدعاء هم رافعين ايدينهم