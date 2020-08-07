ألمانيا وفرنسا تنسحبان من محادثات إصلاح الصحة العالمية

قررت فرنسا وألمانيا، اليوم، الانسحاب من محادثات إصلاح منظمة الصحة العالمية بسبب الإحباط من محاولة واشنطن قيادة المفاوضات، رغم قرارها الخروج من المنظمة، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصادر قولها، إن "الخطوة تمثل انتكاسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت كانت واشنطن تأمل فيه بإصدار خارطة طريق مشتركة لإصلاح شامل للمنظمة في شهر سبتمبر، أي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وكانت واشنطن أرسلت إخطارا مسبقا محددا بمدة عام لمنظمة الصحة العالمية في يوليو الماضي، بأنها ستنسحب مع انقضاء المدة المحددة بالإخطار بعد أن اتهم ترامب المنظمة بالتقارب الزائد عن اللازم مع الصين وبأنها أساءت التعامل مع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتنتقد الحكومات الأوروبية أيضا منظمة الصحة العالمية، لكنها لم تذهب إلى المدى الذي ذهبت إليه الولايات المتحدة في انتقاداتها.