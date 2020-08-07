السيطرة على حريقين أحدهما نشب بمدينة نصر والآخر في مصر الجديدة

قال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق مخلفات في منطقة التبة بمدينة نصر.

وأضاف عوض لـ "الوطن"، أنه تم تلقى إشارة من غرفة عمليات حي مصر الجديدة، مساء اليوم، يفيد بنشوب حريق في مطعم بشارع الحجاز في مصر الجديدة، وتم إبلاغ الحماية المدنية والإسعاف والغاز والحي لإرسال مسؤول المربع لموقع البلاغ للمتابعة والإفادة بالمتابعة مع المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وأشار إلى أنه تبين نشوب حريق محدود داخل مطبخ مطعم بسبب ترك شعلة البوتاجاز وتم الإطفاء دون إصابات أو تأثير على العقار الموجود به المطعم وهو مكون من أرضي، و9 طوابق وهي مباني حديثة.