زلزالان يضربان شرقي الجزائر.. ويخلفان خسائر مادية

تسبب زلزالان بقوة 4.9 و4.5 درجات ضربا ولاية ميلة شرق الجزائر، اليوم، بانهيار مبنى من 5 طوابق وتعرض نحو30 منزلا لتشققات لكن دون تسجيل أي خسائر بشرية، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأعلن المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية عند الساعة 07:00 فجر اليوم، بالتوقيت المحلي بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر على بعد كيلومترين جنوبي شرق منطقة حمالة في ولاية ميلة على بعد 400 كلم شمالي شرق الجزائر العاصمة.

وعند الساعة 12:13 بالتوقيت المحلي، ضرب زلزال ثان بقوة 4.5 درجات المنطقة ذاتها.

وأشارت الحماية المدنية في بيان، نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى تسجيل "تشققات بالأعمدة والجدران" لثلاثين منزلا بعضها منازل قديمة بينما انهار مبنى من خمسة طوابق بشكل "كلي".

ووجه رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد بالتكفل بمن خسروا منازلهم وإصلاح الطرق المتضررة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

ويقع شمال الجزائر في منطقة نشاط زلزالي، حيث يتم تسجيل هزات أرضية متوسطة القوة باستمرار.

أما آخر زلزال مدمر فكان في منطقة بومرداس وشعرت به العاصمة أيضا في 2003 إذ بلغت قوته 6.8 درجات وأسفر عن سقوط 2200 قتيل و11500 جريح.