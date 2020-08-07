"الحضرة" تتألق بحفل في ساقية الصاوي

قدمت فرقة "الحضرة" للإنشاد الدينى على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوى حفلا ناجحا حمل لافتة كامل العدد.

قدّمت الفرقة مجموعة من الأغنيات الدينية والقصائد الصوفية ومنها "إلى باب الكريم، زهراء، القصيدة المحمدية وجمال الوجود، أعد لنا ذكر الأحباب، مدد يا سيدة، يارب صل وسلم عليه، الذكر".

الحضرة للإنشاد الصوفى هي فرقة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى.