"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- عرض فيلم "حب برئ" لجمانة مناع يعقبه نقاش مع عبد المولى إسماعيل في مركز الصورة المعاصرة، والدخول مجانًا.

- حفل روك عربي مع فريق كمشان بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 47 جنيهًا.

- تواشيح وإنشاد ديني مع فرقة الحضرة بمركز الربع الثقافي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 80 جنيهًا.

- عرض فيلم "ما وراء المحيط" بمركز الإبداع الفني ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي، وسعر التذكرة 35 جنيهًا.