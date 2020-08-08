عراقيون يتظاهرون وسط البصرة للمطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين

تظاهر العشرات من العراقيين في ساحة عبدالكريم قاسم وسط محافظة البصرة، اليوم، مطالبين الحكومة الحالية بالقصاص من قتلة المتظاهرين.

ووجه المتظاهرون خلال حديث بعضهم لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، "رسالة للجهات المعنية عموما ولرئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي خصوصا ارتكزت على وجوب تكثيف الجهود للوصول إلى من استهدفوا المتظاهرين و الإعلاميين طيلة فترة الاحتجاجات السابقة و إحالتهم للقضاء بعيدا عن المماطلة"، بحسب تعبيرهم.

وأوضح ناشطون ومراقبون حضروا المظاهرة التي امتدت لدار الضيافة وسط إسناد امني فإن "خطوة التظاهر الحذر هذه في زمن كورونا ستعقبها خطوات تصعيدية أخرى في حال استمرار تجاهل الأصوات، والمطالبة بالعمل الجدي للتقصي وصولاً لقتلة المتظاهرين ومحاكمتهم".

وتزامن توقيت ومكان الانطلاق مع الذكرى السنوية الثانية للاحتجاجات التي انطلقت من البصرة، مطالبة بتوفير مياه الشرب آنذاك، ثم تحولت لغضب انتهى بحرق مقار الأحزاب ومبنى المحافظة، حيث شهد ذات المكان تكرار ما انبثق من هنا عام 2018 مع إضافة مطلب القبض على قتلة المتظاهرين.