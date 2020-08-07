ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة الهندية إلى 16 قتيلا

أعلنت الشرطة الهندية، ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة إلى 16 قتيلا و123 جريحا، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، مساء اليوم.

وانشطرت الطائرة تابعة لشركة طيران "إير إنديا إكسبرس" إلى نصفين بعد هبوطها في مطار كوزيكود في الهند، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتينك" الروسية للأنباء.

وقال موقع "أفييشن نيوز" إن الطائرة كانت قادمة من دبي وهبطت بالفعل على المدرج ثم تحطمت بعد هبوطها في مطار كوزيكود الدولي في الهند.

وأشارت تقارير محلية، إلى أن الطائرة من طراز بوينج 737 وكانت تقل 191 راكبا.

وقال المتحدث باسم وزارة الطيران المدني في الهند، راجيف جاين،إن الطائرة انزلقت عن مدرج وانشطرت إلى نصفين أثناء هبوطها اليوم، وسط هطول أمطار غزيرة في جنوب الهند، وقال إنه لم ترد أنباء عن حدوث حريق في الطائرة من طراز "بوينج 737"، بحسب وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس".