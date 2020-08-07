فيديو.. تحطم طائرة ركاب في الهند وسقوط قتلى وجرحى

أفادت قناة "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل لها، بأن طائرة ركاب تحطمت لدى هبوطها في مطار بجنوب الهند.

وانشطرت الطائرة تابعة لشركة طيران "إير إنديا إكسبرس" إلى نصفين بعد هبوطها في مطار كوزيكود في الهند، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتينك" الروسية للأنباء.

وقال موقع "أفييشن نيوز" إن الطائرة كانت قادمة من دبي وهبطت بالفعل على المدرج ثم تحطمت بعد هبوطها في مطار كوزيكود الدولي في الهند.

وأشارت تقارير محلية، إلى أن الطائرة من طراز بوينج 737 وكانت تقل 191 راكبا.

وأوضح مصدر مسؤول بالشرطة الهندية أن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين، بينما لم يعلن رسميا حتى الآن عن عدد الضحايا.

وقال راجيف جاين، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني في الهند، إن الطائرة انزلقت عن مدرج وانشطرت إلى نصفين أثناء هبوطها اليوم، وسط هطول أمطار غزيرة في جنوب الهند، وقال إنه لم ترد أنباء عن حدوث حريق في الطائرة من طراز "بوينج 737"، بحسب وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس".

وذكرت التقارير الإخبارية من الهند أنه تم إجلاء الركاب من الطائرة، وقالت قناة "إن دي تي في" الإخبارية إن الطائرة كانت قادمة من دبي ومتوجهة إلى كوزيكود في جنوب الهند.