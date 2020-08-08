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فيديو.. الفنان كمال أبو رية يرسم رامي رضوان على الهواء: "ممسكتش قلم رصاص من 15 سنة"

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محمد عزالدين
12:19 ص | السبت 08 أغسطس 2020
الإعلامي رامي رضوان

الإعلامي رامي رضوان

فاجأ الفنان كمال أبو رية الإعلامي رامي رضوان على الهواء برسمه خلال استضافته في برنامج مساء dmc".

وقال أبو رية في بداية اللقاء لرامي رضوان، "ورطتنى بموضوع الرسم أنا لم أمسك قلم رصاص من 15 عاما، وآخر مرة رسمت فيها كانت بسبب ابنتي حبيبة".

وأضاف "أبورية" أن ابنته "حبيبة" بكلية فنون تطبيقية، وأطلب منها رسومات كثيرة وصعبة جدا فاضطرت اللجوء إليه لمساعدتها، "كنت أحب الرسم زمان بالزيت ولكن التمثيل أخذني من الرسم".

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