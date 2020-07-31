رامي رضوان يداعب عمرو يوسف بسبب كندة علوش: يا بختك يا عم
كتب:
شريف سليمان
09:45 م | الجمعة 31 يوليو 2020
داعب الإعلامي رامي رضوان، الفنان عمرو يوسف، بسبب زواجه من الفنانة السورية كندة علوش.
وقال "رضوان"، خلال استضافته "علوش"، بحلقة اليوم من برنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "على المستوى الفني، 2017 شهد حضورًا قويًا لها، ثم أخذت وقتًا مستقطعًا من الفن، لأنها قررت أن تكرس كل تركيزها ومجهودها لبيتها وجوزها العزيز".
وأضاف رضوان: "كندة من المؤمنات بإن الست لازم دايمًا تدلع جوزها وتاخد بالها من بيتها، يا بختك يا عم عمرو".