مقاتلات روسية تعترض قاذفة أمريكية استراتيجية فوق بحر أوخوتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن 3 مقاتلات تابعة لها قامت باعتراض قاذفة استراتيجية أمريكية فوق مياه بحر أوخوتسك بأقصى شرق روسيا.

وأوضح المركز الوطني لإدارة الدفاع "التابع لهيئة الأركان العامة"، أن وسائل الرصد الجوي كشفت، في الساعة الـ12:00 بالتوقيت المحلي، عن "هدف جوي فوق المياه الدولية من المحيط الهادئ يتجه نحو الحدود الروسية"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الروسية.

وأشار المركز الروسي، إلى أن 3 مقاتلات من طراز "سو- 35 إس" أرسلت لاعتراض الهدف، مضيفا أن هذه المقاتلات تعرفت على قاذفة "بي-1 بي" الاستراتيجية الأمريكية، وقامت بمرافقتها فوق مياه بحر أوخوتسك.

وعملية الاعتراض الأخيرة هي الثانية للطيران الحربي الروسي خلال اليوم، بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية اعتراض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود.

وأشار أندريه كراسوف النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما "النواب" الروسي، في تعليق صحفي، إلى أن الطيران الحربي الأمريكي كثف أنشطته عند الحدود الروسية في البحر الأسود.

وذكر كراسوف، أن لهذه الأنشطة أهدافا استطلاعية وأخرى "استفزازية"، مؤكدا أنها "لن تبقى دون رد".