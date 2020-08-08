صور.. وكيل خطة البرلمان يكرم الأولى على الثانوية العامة

كرم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الطالبة ياسمين أسامة رجب الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة العلوم بمدرسة طهطا الثانوية للبنات، حيث قدم سالم للطالبة وأسرتها درع التفوق والتميز بالأضافة إلى شهادة تقدير للطالبة على ما بذلته من جهد طوال عام كامل تكلل بالنجاح الباهر.

وقال النائب مصطفى سالم، إن التفوق عنوان الإتقان والتميز في كافة مجالات الحياة لبناء مستقبل زاهر للأجيال الحالية والمقبلة، مشيرًا إلى أهمية تنمية العقول المتفوقة والعمل على ازدهارها، مشيدًا بدور أولياء أمور وأسر المتفوقين لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئة لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم، قائلا للطالبة ياسمين "مشوارك بدأ منذ لحظة تفوقك، وعليكي بالعلم والمعرفة، والتمسك بالتفوق دائمًا".

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تفوق طلاب طهطا سنويا ما هو إلا أمتداد طبيعي لجدهم رائد التنوير رفاعة الطهطاوي، الذي كان له عظيم الأثر على الحركة العلمية والثقافية بمصر الحديثة.

يذكر أن سالم كان قد كرم أيضا منذ أشهر فريق مدرسة طهطا الثانوية العسكرية الذي يضم 8 طلاب بتسليمهم درع التميز وشهادات تقدير لوصولهم إلى المربع الذهبي في مسابقة العباقرة، ما يؤكد أهتمام النائب مصطفى سالم بالفائقين والمتميزين محاولة لمنحهم الثقة.