لطفي بوشناق يستعد لحفل غنائي لصالح لبنان

تنظم بلدية تونس احتفالية غنائية بعنوان "من تونس سلام لبيروت"، تضامنًا مع الشعب اللبناني على خلفية انفجارمرفأ بيروت.

ويحيي الاحتفالية المطرب التونسي لطفي بوشناق، وعدد من نجوم تونس، ومنهم الفنانة أمينة الصرافي، والفنان عبدالله المريش، وذلك يوم الاثنين 10 أغسطس الجاري في الثامنة مساءً، وسيتم التبرع بعائد الحفل لصالح متضرري تفجير لبنان.

وسيبدأ الحفل على صوت أغاني لبنانية لوديع الصافي، وفيروز، وماجدة الرومي.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة، ولم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.