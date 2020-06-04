منهم لطفي بوشناق.. أمسية طربية على يوتيوب وزارة الثقافة مساء اليوم

أعلنت وزارة الثقافة المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" عن أمسية للطرب على القناة الرسمية للوزارة على يوتيوب.

إذ أنّه ضمن عروض المبادرة الالكترونية الثقافة بين إيديك يبث في التاسعة مساء الخميس 4 يونيو على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب سهرة وتضم مجموعة من الأعمال الخالدة لزمن الفن الجميل يؤديها كوكبة من نجوم الغناء والعزف في الوطن العربي هم لطفي بوشناق "تونس"، كريمة الصقلي "المغرب" وعازف العود مدثر أبو الوفا "مصر" بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

يسبقها في الثامنة والنصف مساءً مواصلة محاضرات ورشة ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل والتي تهدف إلى خلق جيل جديد من المبدعين في مختلف ألوان فنون المسرح.