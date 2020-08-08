تعب وإصابات وولادة.. أحداث في الوسط الفني هذا الأسبوع

شهد الوسط الفني أحداثا عدة شغلت السوشيال ميديا، منها مرض الفنان محمود ياسين والذي أعلنت عنه مؤخرا زوجته شهيرة، وكتبت على "فيس بوك": "محمود ياسين بخير وحالته الصحية مستقرة على عكس ما جاء في بعض المواقع".

وأضافت: "لم يجد جديد على الحالة إطلاقا، والحمدلله ولا مستشفى ولا غيره، بس ياللا بقى ده العادي، مداخلة عادية مع وائل الإبراشي على كارثة لبنان وأنا كنت متأثرة جدا للحدث المفزع ده وتطرق الحديث بالسؤال عن صحة زوجي، وطمأنت الجمهور أن الحالة مستقرة ونسأل الله الثبات على ذلك والحمدلله وربنا يشفيه ويشفي كل مريض".

مرض الفنان سناء الشافع، كان له صدى على السوشيال ميديا، حيث تدهورت حالته الصحيه، ونقل للرعاية المركزة بسبب معاناته من مشكلة في الرئة، لذلك احتاج للرعاية.

كما أعلن الفنان أحمد فلوكس أن والده الفنان فاروق فلوكس، يمر بوعكة صحية، حيث يُجري بعض الفحوصات الطبية؛ للاطمئنان على حالته.

وطمأن نجله الفنان أحمد فلوكس، جمهوره ومحبيه، على حالة والده، وذلك من خلال نشر صورة له، عبر حسابه على موقع إنستجرام، مصحوبة بقوله: "الحمد لله، تخرج لنا بألف سلامة يا ضهري، ربنا يحفظك ويخليك لينا".

إصابات الفنانيين في حادث انفجار لبنان كان له أثر كبير على السوشيال ميديا، حيث تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لإصابات بالغة جراء انفجار بيروت، وأجرت نادين عملية جراحية داخل إحدى مستشفيات لبنان، استمرت نحو 6 ساعات، حسب ما كتبته شقيقتها ريما نجيم، عبر حسابها على تويتر.

وغرّدت ريما: "لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال، بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت 6 ساعات".

كما أُصيبت داليدا زوجة المطرب رامي عياش، في الانفجار الذي وقع اليوم، بمرفأ بيروت.

وتداول عدد من محبي رامي عياش، مقطع فيديو لـ"داليدا"، عبر إنستجرام، وظهرت غارقة في دمائها وتتلقى الإسعافات بأحد مستشفيات لبنان.

وعلق الحساب على الفيديو: "إصابة داليدا زوجة ⁧‫رامي عياش،‬⁩ أثناء انفجار ⁧‫بيروت،‬⁩ والتي كانت متواجدة في منطقة الأشرفية حيث سقط الزجاج عليها، بينما كان رامي والأولاد في المنزل".

كما تضررت هيفاء من انفجار لبنان، حيث أعلنت إصابة مديرة منزلها روبي في رأسها وعينيها، جراء انفجار مرفأ بيروت.

واستقبل 3 فنانيين، خلال الساعات القليلة الماضية، أخبارا سعيدة، فقد استقبلت فيفي عبده حفيدتها من ابنتها هنادي، ونشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة لها بملابس غرفة العمليات، تجمعها بالطبيب الذي أجرى الولادة لابنتها.

وعلقت فيفي عبده على الصورة قائلة: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، النهاردة ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد.. أنا بشكر دكتور شريف باشا سيف، على اهتمامه ببنتي".

كما استقبلت الفنانة المغربية جنات، مولودتها الثانية من زوجها محمد عثمان نعمان. وقرر الوالدان جنات وعثمان إطلاق اسم "جوليا" على المولودة.يذكر أن المولودة الأولى لجنات تحمل اسم والدتها.

واستقبل الفنان محمد عادل إمام، الأربعاء، ابنته الثانية قسمت. وكتب إمام عبر حسابه بموقع فيس بوك قائلا: "وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى".. "عمري ماكنت أتخيل إن ربنا هيرزقني ببنتين قسمت محمد إمام وصلت يا جماعة.. يلا دلعوها بقى.. ودلعوني أنا كمان علشان أبو البنات لازم يدلع.. ربنا يحفظ جميع أطفالنا الحمدلله".