أبو الغيط يشارك في اجتماع فرنسا حول لبنان غدا

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه تحدث مع الرئيس اللبناني حول أمله في وصول كافة احتياجات لبنان في الفترة الحالية، معلنا عن مشاركته في الاجتماع الذي دعت له فرنسا على مستوى القمة غدا للتحدث والتعبير عن الدعم للبنان.

وأضاف أبوالغيط، خلال حديثه بمؤتمر صحفي من بيروت، أنه سينقل للدول العربية ووزراء الخارجية العرب مساء اليوم أو صباح باكر تقريرا كاملا عن زيارته، "ننوي أن نطرح بند جديد على اجتماع الجامعة العربية الذي سينعقد خلال أسابيع قليلة للدعم المستمر الدائم للبنان، وننتظر ماسوف يأتينا من الدولة اللبنانية من احتياجتها وخططها وأفكارها لهذا الطرح".