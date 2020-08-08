في ذكرى رحيلها.. 7 أفلام جمعت هند رستم وإسماعيل ياسين

هند رستم، إحدى أهم نجمات زمن الفن الجميل، والتي بدأت حياتها الفنية بأدوار صامتة "كومبارس"، وظلت تتدرج بخطوات مدروسة في اختياراتها لأدوارها، حتى تربعت على عرش النجومية، وأطلق عليها ألقاب عِدة منها "ملكة الإغراء"، و"مارلين مونرو الشرق".

كانت بدايات هند رستم، مع الفنان إسماعيل ياسين، من خلال دور ثانوي، وتمر السنوات ويلمع نجم الفنانة الشقراء، وتحصل على أدوار البطولة أمام نجم الكوميديا ويتصدر اسمها أفيشات الأفلام معه.

وفي ذكرى رحيل هند رستم التي غادرت دنيانا في مثل هذا اليوم 8 أغسطس من عام 2011، تستعرض "الوطن" الأفلام التي جمعت بينها، وبين أبو ضحكة جنان إسماعيل ياسين.

جواهر

ظهرت هند رستم، مع إسماعيل ياسين، في دور "كومبارس"، من خلال فيلم "جواهر" عام 1949، عن قصة محمد مصطفى المنفلوطي، إخراج محمد عبدالجواد.

فيلم "جواهر" بطولة هاجر حمدي، إسماعيل ياسين، حسن فايق، ماري منيب، محمد كمال المصري شرفنطح، محمود المليجي، محمد الديب.

الستات مايعرفوش يكدبوا

من خلال فيلم "الستات مايعرفوش يكدبوا" عام 1954، ظهرت هند رستم، في دور أكبر من خلال مشهدين فقط، وهى تجسد الفتاة "نبوية" التي حصل إسماعيل ياسين على شقيقها الرضيع لاستخدامه في خدعة كمال، زوج ليلى التي أوهمته أنها أنجبت طفلًا في غيابه، لضمان عودته إليها بعد أن هجرها بسبب كذبها الدائم عليه.

"الستات مايعرفوش يكدبوا"، تأليف بديع خيري، وإخراج محمد عبدالجواد، بطولة شادية، شكري سرحان، زينات صدقي، إسماعيل ياسين.

بنات حواء

في أحداث فيلم "بنات حواء"، ظهرت هند رستم، في دور "كومبارس" باعتبارها إحدى السيدات العاملات في السكرتارية لدى "عصمت" المرأة الكارهة للرجال، وأسست جمعية لمناهضتهم.

فيلم "بنات حواء" عام 1954 تأليف أبو السعود الإبياري، إخراج نيازي مصطفى، بطولة محمد فوزي، مديحة يسري، إسماعيل ياسين، شادية، زينات صدقي.

ابن حميدو

في فيلم "ابن حميدو" عام 1957، احتل اسم هند رستم أفيش الفيلم بجوار إسماعيل ياسين، بعدما كانت تظهر في الأدوار الثانوية معه أحيانًا لا تنطق كلمة، أو يكون لها اسمًا داخل العمل.

فيلم "ابن حميدو" تأليف عباس كامل، إخراج فطين عبدالوهاب، بطولة أحمد رمزي، زينات صدقي، عبدالفتاح القصري، توفيق الدقن، نيللي مظلوم، وسعاد أحمد.

وجسدت هند رستم، دور عزيزة ابنة حنفي شيخ الصيادين، وتتعرف وشقيقتها حميدة، على حسن، وابن حميدو، اللذان يعملان في الشرطة ويخفيان هويتهما بهدف الإيقاع على عصابة تتاجر في المخدرات، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين

قدمت هند رستم، شخصية الفتاة الجميلة "طِعمة"، التي ترتبط عاطفيًا بـ "حسونة" الفطاطري، وفي نفس الوقت يتهافت عليها العرسان ويطلبون ودها، حتى يدبر "عليوة التمرجي" مقلبًا للتخلص من "حسونة" وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية، وذلك ضمن أحداث فيلم "إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين".

فيلم "إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين" عام 1958، بطولة هند رستم، إسماعيل ياسين، عبدالفتاح القصري، زينات صدقي، رياض القصبجي، سيناريو وحوار عبدالفتاح السيد، عباس كامل، إخراج عيسى كرامة.

لوكاندة المفاجأت

عام 1959 قدمت هند رستم، شخصية "نِبلة" الراقصة، مع إسماعيل ياسين، من خلال أحداث فيلم "لوكاندة المفاجأت"، بطولة عبدالمنعم إبراهيم، سهير البابلي، رياض القصبجي، محمد توفيق، قصة وإخراج عيسى كرامة.

الرغبة والضياع

يعد فيلم "الرغبة والضياع"، أخر الأفلام التي جمعت بين هند رستم، وإسماعيل ياسين، الذي جسّد فيه عدد قليل من المشاهد، وهو من إخراج أحمد ضياء الدين، سيناريو وحوار أحمد ثروت، ومحمود سماحة.

فيلم "الرغبة والضياع" عام 1972 وعرض بعد وفاة إسماعيل ياسين، بطولة هند رستم، رشدي أباظة، نور الشريف، هياتم، محمود المليجي، ونبيلة السيد.