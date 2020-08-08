التعليم العالي توضح طريقة إجراء التنسيق الجامعي إلكترونيًا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة تعمل منذ فترة على إجراء التنسيق الحكومي من خلال الموقع الإلكتروني، بدلًا من أن يأخذ الطالب ملفه ويقدمه من خلال مكتب التنسيق، مشيرًا إلى أن مكتب التنسيق حاليًا متاح لمن ليس لديهم إمكانية الدخول على الإنترنت، وأن التنسيق مفتوح في جامعة عين شمس هذا العام لكي يستطيع المتقدم إستخدام الحواسيب وشبكة الإنترنت في التسجيل إلكتروني وليس لتقديم الملف.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره مع الإعلامية داليا أشرف، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أن هذا المكتب يخدم كل من يرغب في التقديم وكل من لا يستطيع عمل ذلك من خلال المنزل أو هاتفه الذكي، ولكل من ليس لديه قدره الوصول بإمكانياته البسيطة للتسجيل.

وتابع، أن الجديد هذا العام هو أن هذه التقنية كانت حتي العام الماضي مقتصرة على الكليات والتنسيق الحكومي، واليوم التنسيق للجامعات الخاصة يتم إلكترونيًا من خلال موقع كل جامعة والتقديم من خلاله، ويفتح التنسيق ويغلق في وقت محدد، وكل هذا يظهر في أمانة المجلس الأعلي للجامعات الخاصة وفي المكتب الفني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ليكون هناك عدالة وشفافية سواء في التنسيق الحكومي أو الخاص.