حسام عبدالغفار متحدثا إعلاميا لوزارة التعليم العالي

أصدّر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، قرارًا بتكليف الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، متحدثًا رسميًا باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جدير بالذكر، أنَّ الدكتور حسام عبدالغفار شغل العديد من المناصب، منها: المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان لمدة عامين، كما شغل منصب أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشؤون المستشفيات الجامعية.

كما تقدم وزير التعليم العالي، بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والتخطيط الاستراتيجي على تولي هذه المهمة وجهوده المتميزة خلال فترة عمله الماضية، إضافة إلى عمله الأصلي في ظل الظروف التي مرت بها البلاد لمواجهة تداعيات الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد.