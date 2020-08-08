عاجل.. مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين بسبب تفجير انتحاري في الصومال

أعلنت السلطات الصومالية، مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين بسبب تفجير انتحاري خارج قاعدة للجيش في العاصمة "مقديشو"، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قالت في أواخر يوليو الماضي، إن غارة جوية نفذتها طائراتها في الصومال أوائل العام الجاري، أدت إلى مقتل مدني وإصابة 3 أشخاص آخرين.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن تقريرًا، كشف عن هذه الغارة التي وقعت في 2 فبراير الماضي، حيث قال قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا الجنرال ستيفين تاونسند، حسبما نقلت الشبكة، "نعتقد أن عملياتنا نتج عنها وفاة شخص دون قصد وإصابة ثلاثة آخرين لم نرغب في استهدافهم".

وزادت الولايات المتحدة من عملياتها العسكرية الجوية مؤخرًا في منطقة القرن الإفريقي ضد الجماعات الإرهابية هناك.