أمريكا تعترف بمقتل وإصابة 4 أشخاص بالخطأ إثر غارة جوية في الصومال

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن غارة جوية نفذتها طائراتها في الصومال أوائل العام الجاري، أدت إلى مقتل مدني وإصابة 3 أشخاص آخرين.

وأوضحت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن تقريرًا نُشر اليوم الثلاثاء، كشف عن هذه الغارة التي وقعت في 2 فبراير 2020، حيث قال قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا الجنرال ستيفين تاونسند، حسبما نقلت الشبكة، "نعتقد أن عملياتنا نتج عنها وفاة شخص دون قصد وإصابة ثلاثة آخرين لم نرغب في استهدافهم".

وزادت الولايات المتحدة من عملياتها العسكرية الجوية مؤخرًا في منطقة القرن الإفريقي ضد الجماعات الإرهابية هناك.