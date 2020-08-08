المليجي: تفجير بيروت يوجب الإسراع في إقرار تعديلات قانون المهن العلمية

طالب الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، مجلس النواب، بالإسراع في إقرار قانون مزاولة المهن العلمية، وقال في بيان مقتضب على صفحة النقابة بموقع فيس بوك "بعد وقوع حادث تفجير ميناء بيروت، هل يسارع البرلمان في مصر بالموافقة على قانون مزاولة المهن العلمية المقدم للبرلمان منذ عام 2017 بوفد من نقابة المهن العلمية".

وأشار إلى أن تفجير بيروت "صورة مكبرة للإهمال في مجال قواعد الصحة والسلامة المهنية ومثال للمؤسسات المقصرة في توظيف العلميين وغياب قانون مزاولة المهن العلمية الذي يحمي وظائفهم ومنها مصر"، بحسب تعبيره.

وكان المليجي قد صرح لـ"الوطن" بأنه تقدم لمجلس النواب بمذكرة عام 2018، وقال إن تعديل قانون النقابة يختلف عن تعديلات قوانين جميع النقابات المهنية الموجودة، مشيرا إلى أن جميع النقابات بها باب يحدد شروط مزاولة مهنتها فيما عدا العلميين، لذلك كان يلزم إضافة باب ثامن على قانون النقابة لتوضيح التصنيف الفني للأعضاء وفقا للشعب المختلفة كالكيميائي والفيزيائي والبيولوجي وعلوم الطبيعة والإدارة والعلوم الطبية، وتابع "وبناء على ذلك تقدمت النقابة لمجلس النواب بمذكرة تعديل في بعض أحكام قانون المهن العلمية رقم 80 لسنة 1969، وتضمنت إضافة باب ثامن على القانون تحت مسمى "قانون مزاولة المهنة".

وشمل الباب إسناد الإدارة للعلميين في أعمال حفر وتراخيص المحاجر والمناجم، وكذلك الأعمال المعنية بمستحضرات بيع المواد الكيميائية والتفتيش على هذه المواد الخطرة التي تعد سببا للحرائق وحوادث التسمم بالمبيدات والسموم وغيرها، بالإضافة لفيزيائيين للموافقة ومتابعة تصاريح دخول الأجهزة الإشعاعية للمستشفيات والعيادات.