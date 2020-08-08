القومية للأنفاق: بدء تنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر وتشغيله أواخر 2023

تواصل الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، أعمال تنفيذ مشروع مونوريل 6 "أكتوبر - جامعة الدول" الممتد بطول 42 كم، حيث شرع تحالف الشركات المكون من: بومباردييه العالمية، وشركة المقاولون العرب، فى الأعمال الإنشائية للمشروع المار بمدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة فى 6 أكتوبر وصولًا إلى حي المهندسين.

وقال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن أعمال تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر تسير بصورة طبيعية، وأنه لا توجد أى معوقات تؤثر على سير العمل، موضحًا أن مشروع المونوريل يربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بمنطقتي المهندسين والدقى، رابطًا مع شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى فى محطة وادى النيل بالخط الثالث ضمن المرحلة الثالثة منه التي يجري تنفيذها حاليًا.

وأوضح والي، لـ"الوطن"، أن القطار السريع "المونوريل" يرتفع عن سطح الأرض ويسير على قضيب واحد على شكل كمرة خرسانية ضخمة محمولة على أعمدة خرسانية ذات أساسات عميقة وتصل السرعة إلى 80 كيلو مترًا فى الساعة، ويساهم فى حل أزمة الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، مع توافر عوامل جذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى للإنتهاء من المشروع بالكامل وتشغيله مع نهاية 2023.

وأضاف رئيس القومية للأنفاق، بأن المشروع سيحدث تغييرًا في مفهوم وسائل النقل الجماعي، وخدمته لأغراض التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن مونوريل خط 6 أكتوبر، يوجد بي محطتان تبادليتان، الأولى مع القطار السريع "العلمين - العين السخنة" في مدينة السادس من أكتوبر، والأخرى بمحطة "بولاق الدكرور" بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو شمال الجيزة، منوهًا أن هذه النوعية من المواصلات، تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسة، موكدًا أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير وسائل مواصلات متطورة، ترقى إلى مثيلاتها في المدن الكبيرة بالعالم.

وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل طفرة كبيرة لتسهيل تنقل مواطنين مدينة 6 أكتوبر، إلى جانب أنه أكثر أمانًا وأسرع وأقل تكلفة، موضحا أن المشروع يتكون من 12 محطة هى: بولاق (جامعة الدول)، والطريق الدائري، والمريوطية-، والمنصورية، والطريق الصحراوي (القاهرة- الإسكندرية)، وهايبر وان، وجهينة، وهيئة المجتمعات العمرانية، والحصرى، ودار الفؤاد، والمنطقة الصناعية.