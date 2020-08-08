أشرف عقبة: يجب الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مواجهة كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن مصر من الضروري أن تاخذ دروسًا من تجارب باقي الدول سواء كانت هذه ناجحة أم فاشلة، مشيرًا إلى أن التجارب الناجحة حديثًا في دول الصين وسنغافورة واليابان؛ حيث استطاعوا حصر أعداد مصابي كورونا بشكل جيد، على عكس الدول التي عادت بها أعداد المصابين لتزداد بشكل كبير بسبب الإستهتار بالاجراءات الوقائية، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من هذه التجارب حتى لاتحدث زيادة في أعداد المصابين مرة أخرى.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه يجب الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في مواجهة كورونا حتى لا تتضاعف الأعداد التي نحتفل الآن بأنها انخفضت، موضحًا أن مراكز الأبحاث في العديد من دول العالم تعمل على إنتاج اللقاحات، وأن هناك أكثر من 150 مركزًا في العالم يعمل على إنتاج لقاحات بكيفيات وأساليب مختلفة، ولا نستطيع أن نعمم نتيجة استخدامها بطريقة واحدة؛ لأن الأفكار العلمية أفكار مختلفة، وبالتالي لا نستطيع القول أن هذه اللقاحات تأثيرها غير مؤثر أو حتى تحديد نسبتها لأننا نتعامل مع فيروس مستجد ولقاحات مستجدة والأفكار العلمية وراء كل فكرة من أفكار اللقاحات مختلفة وأعطت فرصة للعالم للبحث أكثر حول أفكار جديدة للوصول لأفضل أنواع اللقاحات لإعطاء مناعة جيدة لمدة أطول.

وأشار، إلى أن فيروس كورونا هو فيروس مستجد واللقاحات مستجدة أيضًا بأفكار علمية مختلفة في منتهى الروعة نتيجة الأخذ بالمنشورات العلمية التي يحدث بها تقييم وتجديد للحصول على أفضل اللقاحات وسيكون هناك أفكار كثيرة جدًا للقاحات، ومصر بها أكثر من فكرة لعمل لقاحات ولكن مازالت في مراحل ابتدائية.

وقال عقبة: إن الأطباء يزدادون كل يوم خبرة في مواجهة فيروس كورونا، وهذه الخبرة تعطي فرصًا للإستفادة من التجارب السابقة، وأيضًا المرضى والمواطنين اكتسبوا وعيًا كبيرا لمواجهة فيروس كورونا، والعزل المنزلي فور الإصابة.