وفاة شخص بمرض الطاعون بمنطقة منغوليا شمال الصين

ذكرت السلطات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين، اليوم، أن شخصا واحدا توفى إثر إصابته بمرض الطاعون الدبلي.

وأوضحت السلطات، في بيان اليوم، أنه جرى وضع 7 ممن كانوا على اتصال وثيق بالمتوفى تحت الملاحظة الطبية المعزولة، وكانت نتيجة اختبارهم جميعهم سلبية للطاعون ولم تظهر على أي منهم أعراض غير طبيعية مثل الحمى.

وأشارت السلطات في منطقة منغوليا الداخلية، إلى أنه جرى إغلاق المكان الذي يعيش فيه المريض المتوفى، فيما سيجري تحقيق وبائي لمراقبة مناطق الوباء وتطهيرها.

وأصدرت سلطات المنطقة تحذيرا من المستوى الثالث للوقاية من الطاعون والسيطرة عليه، يستمر حتى نهاية 2020.