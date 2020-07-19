"الصحة": الطاعون الدبلي ليس خطرا.. ومن غير الوارد ظهوره في مصر

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن العلاج بالبلازما هو علاج بيولوجي يعتمد على توفير مضادات أجسام جاهزة للتعامل مع فيروس كورونا، ولكن هناك شروط للعلاج بالبلازما، حيث أنه لابد أن يكون الشخص المتبرع مر على تعافيه أكثر من أسبوعين ويكون عمره مناسبًا وأن يكون خاليًا من الأمراض المنقولة عن طريق الدم، وأن يكون المتلقي حالته شديدة.

وأضاف "عبدالفتاح" خلال حديثه مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن تجارب مصر في استخدام البلازما نتائجها جيدة للغاية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يجب على المواطنين الحذر من التجمعات في عيد الأضحى المبارك، وضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد، وتجديد الهواء في المنازل وتعريض المنازل لضوء الشمس.

وقال "عبدالفتاح"، إن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الغذاء ومدخله الوحيد هو الجهاز التنفسي، ولا توجد تخوفات من اللحوم والأضاحي، لأن كل الطعام المطهي لا يوجد منه قلق تمامًا، مشددًا على أن المجتمع المصري أثبت أنه مثله مثل المجتمعات المتقدمة في الوعي والإلتزام في مواجهة فيروس كورونا، وأكبر دليل على ذلك نجاح تجربة العزل المنزلي.

وحول ظهور مرض الطاعون الدبلي في الصين، قال إن الطاعون لم يختف من العالم وهو موجود في مناطق معروفة في العالم، وينتقل عن طريق القوارض والبراغيث والسناجب وكلاب المراعي في المناطق المزدحمة في بعض مناطق العالم، والطاعون الدبلي ليس خطرًا لأنه لا ينتقل من إنسان لآخر، ولكن الطاعون الرئوي هو الذي ينتقل من إنسان لآخر، وهناك أدوية متاحة في كل دول العالم لعلاج الطاعون، ولم يعد هذا المرض مثل سابق عهده.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، على أن مصر لم تسجل أي حالات إصابة من الطاعون الدبلي وغير وارد تسجيل إصابات في مصر.