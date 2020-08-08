تعرف على خطة تطوير القاهرة الخديوية

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، عن أن خطة تطوير القاهرة الخديوية تضم 4 أحياء وسيجري البدء في تنفيذها في غضون الساعات المقبلة على مراحل لإعادة الشيء لأصله.

يأتي ذلك عقب اجتماع يعقد اليوم برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بمشاركة ممثلين لوزارتي الآثار والإسكان وقيادات محافظة القاهرة واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومحمد عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للصوت والضوء، والدكتورة ريهام عرام، مدير إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، واللواء محمد عقل، رئيس حي غرب القاهرة، والعميد ماجد السيد، رئيس حي الموسكى، للاتفاق على اللمسات الأخيرة لخطة التطوير.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن خطة التطوير تأتي وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير القاهرة الخديوية في المنطقة الواقعة بين ميداني التحرير والأوبرا مرورًا بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل، حيث سيجري تطوير تلك الميادين بالاعتماد على الدراسات السابقة في هذا الشأن ودراسات البنك الأوروبي وذلك بعد المردود الإيجابي لتطوير ميدان التحرير.

وأشار المصدر إلى أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجه بإزالة كل التشوهات واللافتات التي لحقت بواجهات العقارات في وسط البلد خلال الساعات المقبلة وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، فضلاً عن إظهار المباني المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلاً عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري الفريد، فضلا عن دراسة مشاركة الملاك وأصحاب العقارات والمحلات للتعاون في أحياء واجهات المبان المطلة على الميادين والعمل على صيانتها.

وأوضح أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يتضمن استرداد الواجهات الخارجية لمسرح دار الأوبرا الملكية وإعادة توظيف الفراغات الداخلية لجراج الأوبرا والمبنى الإداري لمحافظة القاهرة، بشكل يماثل الواجهات الأصلية للأوبرا القديمة له لتتناسب مع النسق المعماري مع الإبقاء على مبنى الجراج والمبنى الإداري دون الإخلال بوظيفته الأساسية كجراج يخدم هذه المنطقة المزدحمة بالعاصمة، ليكون للمشروع أبعاد ومردود ثقافي واقتصادي وسياحي واجتماعي.

وأكد أنه جار التنسيق مع إدارة المرور لتحويل عدد من وسط البلد للمشاة فقط على غرار ممر بهلر، بالإضافة إلى تحديد عدد آخر من الشوارع للمشاة بداية من السابعة مساء يوميا.