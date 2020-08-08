للمصريين في الخارج.. 15 معلومة عليك معرفتها قبل انتخابات مجلس الشيوخ

استعدادت مكثفة تمت خلال الفترة الماضية، تضافرت فيها جهود كافة مؤسسات الدولة، لاسيما الهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل إجراء أول انتخابات لمجلس الشيوخ، بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي تبدأ غدًا محطتها الأولى بتصويت المصريين في الخارج، يومي الأحد والإثنين المقبلين.

ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة فى 124 دولة.

ويتألف مجلس الشيوخ من 300 عضوًا، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، وسيتم تقسيمهم بين النظامين الفردي والقائمة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ولذلك طرحت الهيئة عدة نقاط هامة تخص تصويت المصريين بالخارج، وأبرزها كالتالي:

1) التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ من خارج جمهورية مصر العربية مقترن بالتسجيل المسبق خلال الموعد، والتخلف عنه يسقط إمكانية التصويت.

2) من لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي مقبل غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق.

3) عند إرسال التصويت بالبريد يجب إرفاق صورة ضوئية من الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن للرقم القومي ساري الصلاحية، وصورة من وثيقة الإقامة.

4) في حال فقدان رقم التسجيل الخاص، يمكن الرجوع للرقم المرسل عبر البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله أثناء التسجيل.

5) يبدأ موعد التصويت والإرسال في الجولة الأولى من الساعة التاسعة صباح يوم 9 يوليو 2020 ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء يوم 10 يوليو2020، وفي جولة الإعادة من الساعة التاسعة صباح يوم 6 سبتمبر2020 ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء يوم 7 سبتمبر2020، بالتوقيت المحلي للدولة التي يقيم فيها الناخب.

6) لن تقبل أي أصوات تم إرسالها خارج هذه الفترات.

7) يجب تحضير "مظروف للاقتراع بدون أي علامات مميزة، وآخرا أكبر لاحتواء جميع الأوراق".

8) على الناخب طباعة الأوراق اللازمة "بطاقتي التصويت وإقرار التصويت" من خلال الموقع، ثم إبداء الرأي في بطاقتي التصويت، ووضع بطاقاتي الاقتراع داخل مظروف وغلقه دون كتابة أي بيانات عليه من الخارج.

9) يجب ملء إقرار التصويت والتوقيع عليه وإرفاقه مع جميع ما سبق في ظرف أكبر.

10) يجب كتابة اسم وعنوان مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة المقيم بها على المظروف الكبير، والتي تم التسجيل للتصويت فيها.

11) عقب ذلك، على الناخب أن يتوجه بشخصه لمكتب بريد حكومي وإرسال الظرف بالبريد المستعجل إلى عنوان البعثة في المواعيد المحددة.

12) على الناخب اختيار عدد مرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته وهو موضح أعلى بطاقة الاقتراع للدائرة والالتزام به دون زيادة أو نقصان وإلا أصبح الصوت باطلا.

13) أما ما يخص نظام القوائم، ولوجود قائمة واحدة بالبطاقة، فيجب الاختيار بـ"انتخب" أو "لا انتخب".

14) لضمان صحة الصوت يجب التأكد من عدم استخدام قلم رصاص، أو وضع علامة واضحة في المكان المخصص فقط، أو أي علامات أو كتابة أو إشارة تدل على شخصيتك، أو كتابة أي شيء على الظرف الأصغر المتضمن بطاقات الاقتراع.

15) ولضمان عدم استبعاد الصوت، يشترط التوجه لمكتب البريد الحكومي شخصيًا خلال أيام التصويت التي حددتها الهيئة وإثبات موعد الإرسال من قبل مكتب البريد على الظرف الأكبر، والتأكد من اكتمال وصحة الأوراق المرفقة.