نظام إلكتروني للقضاة وتصويت بريدي.. انتخابات مجلس الشيوخ: جديد في جديد

منذ بداية يوليو الماضي، تجري الهيئة الوطنية للانتخابات، استعدادات مكثفة لإجراء أول انتخابات لـ مجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، والذي تبدأ مرحلة تصويت المصريين بالخارج، يومي الأحد والإثنين المقبلين، ثم إجرائها بالداخل.

ويتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، سيتم تقسيمهم بين النظامين الفردي والقائمة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وشهدت تلك الفترة استعدادات ضخمة من الهيئة الوطنية، حيث أعلنت عدة أوجه جديدة للانتخابات، آخرها اليوم، حيث بدأت بتوزيع 14 ألف قاضٍ إلكترونيا على اللجان الفرعية، وطالبت المواطنين بالخروج لصناديق الاقتراع وعدم الالتفات لشائعات الجماعة الإرهابية.

نظام جديد لتوزيع القضاة إلكترونيا

وعلى مستوى الهيئة، عقد مجلس الإدارة، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس، اجتماعا لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تضمن أن أمناء اللجان الفرعية من الموظفين الذين سيعاونون رؤساء اللجان، تم إخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم تفيد بضرورة التوجه في الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لتسلم خطاب تكليف العمل بإحدى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.

في 21 يوليو الماضي، أعلنت اتخاذها سابقة لم تشهدها الانتخابات المصرية، وهي إجراء التصويت في الخارج من خلال البريد السريع أخذا في الاعتبار القيود والإجراءات الاحترازية المتخذة في غالبية الدول والتي من شأنها أن تعيق عملية حضور الناخبين بالسفارات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

التصويت بالبريد

وأتاحت الهيئة للمصريين بالخارج تسجيل بياناتهم عبر موقع الرسمي خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي، ليكون التصويت عبر البريد.

وقبل ساعات، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تجري يومي الأحد والإثنين المقبلين.

كما انتهت اللجنة من طباعة بطاقات التصويت في الداخل، وكذلك التواصل والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية بشأن تصويت المصريين في الخارج، حيث تجرى انتخابات الخارج داخل مقر 141 بعثة دبلوماسية مصرية بالخارج.