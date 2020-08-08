فيديو.. مستشار وزير الصحة اللبناني يكشف آخر إحصائية لضحايا حادث بيروت

قال الدكتور محمد حيدر، مستشار وزير الصحة اللبناني، إن الأعداد الأخيرة لضحايا انفجار مرفأ بيروت هي 154حالة وفاة، و45 مفقودًا، و120 شخصًا في حالة حرجة، ويتم إجراء عمليات يومية لهم، و12 جثة مجهولة الهوية وصعب التعرف عليهم، وهم من ضمن الـ154 وفاة السابق ذكرها.

ووجه "حيدر" خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، تحية خاصة للقطاع الصحي اللبناني على الجهد الجبار الذي قام به خلال الأزمة، حيث عالج القطاع الصحي خلال 24 ساعة 5 آلاف إصابة، 20% منهم مازال داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن كافة مستشفيات لبنان تعاونت في مواجهة الأزمة.

وذكر أن المصابين لم يخضعوا للعلاج في بيروت فقط، ولكن منهم من نُقلوا إلى أمكان أخرى للعلاج.