صورة.. كواليس تقديم وائل الإبراشي لبرنامج "التاسعة" من بيروت

نشرت المنتجة دينا كُريم، صورة من كواليس تصوير الإعلامي وائل الإبراشي، لحلقة برنامجه "التاسعة"، من قلب مدينة بيروت، والمُقرر عرضها عبر شاشة القناة الأولى على التليفزيون المصري، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وظهر وائل الإبراشي، في الصورة، وهو يقف أمام أحد المباني التي تأثرت بالانفجار الذي شهدته بيروت يوم الثلاثاء الماضي، والذي خلف دمارًا شديدًا و مات العشرات وأصيب الآلاف من جرائه.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام والمتحدة للخدمات الإعلامية المسؤولة عن تطوير المحتوى في برنامج "التاسعة"، قد ذكرت أن حلقة اليوم السبت ستغطي الأجواء المختلفة بعد الانفجار، كما ستلقي الضوء علي المساعدات المصرية للشعب اللبناني الشقيق، وسيقدم الاعلامي وائل الإبراشي عدد من اللقاءات من بيروت في هذا الإطار.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، أن برنامج "التاسعة" هو أحد نتائج اتفاق التطوير للقناة الأولى المصرية والفضائية في إطار البروتوكول الموقع بين الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين والمتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، ولذا هناك حرص دائم على تقديم خدمات مميزة للجمهور المصري والعربي من خلال تلك النافذة الهامة للإعلام المصري.