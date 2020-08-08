الكنيسة: أسوار الكاتدرائية لم تتصدع وأزلنا شرخا بطول مترين لبنائه

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لـ"الوطن"، إنه لم يحدث أي تصدع في أسوار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ولكن كان هناك شرخا في سور الكاتدرائية من ناحية شارع رمسيس، وفي إطار أعمال الإنشاءات بها تم إزالة الشرخ والذي يبلغ طوله مترين وتم بناء جزء بديل له، ويجرى العمل فيه الآن.

يذكر أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أنشأت في عهد الرئيس جمال عبدالناصر والبابا كيرلس السادس واففتحت عام 1968 واحتفل قبل عامين البابا تواضروس الثاني بمرور 50 عاما على إنشائها.