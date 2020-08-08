النيابة تستدعي المصابين في حادث الدائري لسماع أقوالهم

استدعت النيابة العامة المصابين لسماع أقوالهم في حادث طريق الدائري اليوم، وقال عدد منهم إنهم فوجئوا أثناء سيرهم خلف سيارة مواد بترولية بفنطاس أعلى دائري المعادي، وتمكنوا من الهروب من السيارات لكن ألسنة النيران أصابتهم بحروق كبيرة.

كما استدعت النيابة العامة لجنة فنية هندسية للمعاينة، وإعداد تقرير رسمي عن أسباب الحادث وموافاة النيابة بنتائجه حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية في الحادث.

وأفادت التحقيقات أن الطريق الدائري شهد حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة مواد بترولية تحولت بعد لحظات إلى كتلة من اللهب والتهمت النيران 7 سيارات ملاكي كانت بجانب السيارة المشتعلة، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أفراد بإصابات بالغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لإسعافهم.

وتسبب الحادث في تعطيل حركة المرور بشكل تام أعلى الطريق الدائري المقبل، من التجمع الخامس إلى المنيب، وانتقلت قوات الدفاع المدني، وتمكنت من إخماد النيران بعد أن آتت على محتويات السيارات المتفحمة، وساهمت الدوريات المرورية في تسيير حركة السيارات وسرعة إعادة الحركة المرورية على الطريق بعد رفع حطام الحادث.