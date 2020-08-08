السيطرة على حريق شب بسيارات أعلى الطريق الدائري

قال مصدر أمني، إن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي شب بعدد من السيارات أعلى الطريق الدائري.

وأضاف المصدر، أنه جار رفع حطام السيارات، والذى أدى إلى إصابة شخصين، وتم نقلهم إلى المستشفى، تحرر محضر وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

شهد طريق دائري المعادي، حادث تصادم مروّع ما أدى إلى انفجار سيارتين.

وبينت التحريات، أنَّ حادث تصادم وقع بين سيارتين، ما أدى إلى اشتعال السيارة على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب.

وتمّ غلق الطريق الرئيسي وتحويل الحركة المرورية للطريق الداعم.

وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الواقعة، كما كثفت أجهزة الامن تواجدها وتمّ الدفع بسيارات الإطفاء.