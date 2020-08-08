"صحة لبنان": لدينا نقص بالمعدات الطبية.. وإبر خياطة الجروح غير متوفرة

قال الدكتور محمد حيدر، مستشار وزير الصحة اللبناني، إن أفراد القطاع الصحي أثبت كفاءتهم في إحتواء الأزمة والصدمة التي نجمت عن انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح "حيدر"، أن المشكلة التي تواجه القطاع الصحي تتمثل في نقص المعدات الطبية اللازمة للاستخدام اليومي، والذي وصل لنقص الحقن والإبر المستخدمة لخياطة الجروح، مشيرًا إلى أنه خلال 24 ساعةتم استعمال كمية تعادل تلك المستخدمة في شهر.

وكشف "حيدر" أن هناك مستشفيات حكومية خرجت عن العمل والخدمة كليًا، وهناك مبان على وشك السقوط وإعادة الإعمار بحاجة لمبالغ كبيرة، مشددًا على أن هناك أمل في إنقاذ أشخاص أحياء آخرين، خاصة في منطقة صوامع القمح حيث تواجد أشخاص وقت الانفجار.

وأضاف حيدر خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأجهزة الطبية التابعة لمراكز العناية الفائقة جميعها مجهزة، مشيرًا إلى أن بيروت بها 54 مركزًا استشفائيًا خاصًا، والمستشفيات الخاصة كان لها دور كبير في علاج واستيعاب المرضى.

وذكر أن القسم الأكبر من المرضى والمصابين توجهوا للمستشفيات الخاصة والجامعية خاصة مستشفى الجامعة الأمريكية الذي استوعب حوالي 15% من الإصابات، موضحًا أن المستشفيات الخاصة عالجت 80% من الإصابات بشكل عام خلال الأزمة داخل بيروت وخارجها.