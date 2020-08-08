رئيس جامعة تركية يرفض جميع المتقدمين لوظيفة مرموقة ويهديها لزوجته

سجلت جامعة باموق كالا التركية واقعة جديدة من وقائع تفشي المحسوبية في تركيا، تحت حكم نظام العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وذلك بعد الكشف عن رفض رئيس الجامعة، حسين باج، جميع المتقدمين لشغل وظيفة سكرتير معهد العلوم الإسلامية بالجامعة لصالح تعيين زوجته، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال موقع "هالك تي في"، إن رئيس جامعة باموق كالا كان قد أعلن احتياج الجامعة لتعيين سكرتير لمعهد العلوم الإسلامية بالجامعة، ولكنه رفض جميع المتقدمين بحجة عدم استيفائهم الشروط، ليتضح في النهاية أن الشخص الوحيد المؤهل هي زوجته التي عُينت على الفور.

وكانت أبرز الشروط للتقدم إلى الوظيفة، أن يكون المتقدم على علم تام بكل من اللغة العربية وآدابها، واللغة الفارسية وآدابها، وأن يكون حاصلًا على الدكتوراه في اللغات المطلوبة.

كما اشترطت إدارة الجامعة أن يكون لدى المتقدم إضافة إلى شهادة الدكتوراه إلى الوظيفة خبرة 10 سنوات على الأقل في مجال التعليم، وأن يكون حاصلًا على شهادة رسمية تفيد بإتقانه تعليم اللغة التركية للأجانب.

وأضاف الموقع ساخرًا أن رئيس جامعة، باموق كالا، اكتشف أن زوجته داريا باج، هي الشخص الوحيد الذي تتوافر به جميع المواصفات.