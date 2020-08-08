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نقل 75 مريض غسيل كلوي من "بني عبيد" لـ"دكرنس" في الدقهلية

كتب:

صالح رمضان
04:09 م | السبت 08 أغسطس 2020
الغسيل الكلوي في الدقهلية

الغسيل الكلوي في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، استقبال وحدة الكلي بمستشفى دكرنس العام لجميع مرضى وحدة الكلى بمستشفى بني عبيد التخصصي وعددهم 75، لبدء تقديم الخدمة لهم.

وقال مكي، إن مستشفى بني عبيد التخصصي يتبع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لافتا إلى خضوعه لأعمال تطوير شاملة يستلزم نقل وحدة الكلى مؤقتا حرصا على سلامة المرضى إلى أقرب وحدة غسيل كلوي مناسبة بالمعايير والمواصفات الفنية اللازمة لتلقي المرضى للخدمة.

وأضاف أنه جرى تجهيز جناح جديد متكامل مجهز بكافة التجهيزات وبأعلى المواصفات الفنية اللازمة، بسعة 10 ماكينات غسيل كلوي.

 

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