وصول أول قطار محمل بالحبوب لريف دمشق بعد انقطاع 9 سنوات

وصل أول قطار محمل بالحبوب من ميناء طرطوس على الساحل السوري إلى صوامع السبينة في ريف دمشق، وذلك بعد انقطاع دام 9 سنوات.

وقال وزير النقل السوري علي حمود، إنَّ القطار يحمل ألف طن من الحبوب، لافتا إلى أن كوادر مؤسسة الخطوط الحديدية أعادوا تأهيل وصيانة الخط الحديدي من الناصرية وحتى السبينة، خلال شهر واحد، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح حمود، أنَّ ذلك هو استكمال لعمليات الصيانة الكلية للخط البالغ طوله 309 كم، مشيرًا إلى أنَّ العمل بقي مستمرًا رغم ظروف العمل الصعبة ونقص المعدات الفنية بسبب العقوبات والحصار، والإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد "كوفيد -19".

وكان وزير النقل السوري، أكّد في وقت سابق أن عودة حركة القطارات من المرافئ والمحافظات السورية وربطها مع العاصمة دمشق سيكون لها مردود كبير في تأمين احتياجات المواطنين وسرعة وصولها، مشيرا إلى أنَّ عودة حركة القطارات ستساهم في نقل احتياجات المواطنين بكميات كبيرة، وتخفيض في أجور وتكاليف النقل وخاصةً في نقل الحبوب والوقود وغيرها من المواد والبضائع.