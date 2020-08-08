سفارة أمريكا بالقاهرة تستضيف حفلًا لفريق الروك "Filligar" أونلاين

تنظم البعثة الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، حفلًا يبث عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مباشرة لفرقة لموسيقى الروك Filligar، في الخامسة مساء الإثنين المقبل، ويبث في مصر وتونس والجزائر،

و"Filligar" هي فرقة روك أمريكية تتألف من كيسي جبسون عازفة الكيبورد، والأخوين جوني الجيتار والغناء، وتيدي -باس، وبيتي درامز، ولديها 8 ألبومات، وحصلت على إشادات من جمعية "American Songwriter"، والجمعية الأمريكية للملحنين والمؤلفين والناشرين "ASCAP".

يأتي الحفل في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وللمرة الاولى منذ أزمة انتشار فيروس كورونا.