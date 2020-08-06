مصطفى شوقي: كافحت 20 سنة قبل غناء "ملطشة القلوب"

قال المطرب مصطفى شوقي، إن أغنيته الجديدة "ضارب عليوي"، ستكون كلماتها غريبة، مشددًا على أنه لا يخشَ هذا النوع من الأغاني.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e"، أنه لا يصنف نفسه، موضحًا أنه جرى تصنيفه كمطرب شعبي من قبل، كما جرى تصنيفه كمطرب رومانسي من قِبل.

وأوضح "شوقي"، أنه كافح على مدار 20 عامًا قبل خروج أغنيته "ملطشة القلوب" للنور، مشيرًا إلى أنه شارك في الكثير من الأنشطة الفنية بالكلية وانضم في منتخب جامعة القاهرة، وانضم أيضًا لفريق كرة قدم بنادي "حورس" في تسعينات القرن الماضي.

وتابع: اعتمدت في الإذاعة المصرية في عام 1999، ثم أدى الخدمة العسكرية، وطرح الألبوم الأول له في عام 2002 ولم يحقق أي نجاح، ثم التقى بالفنان حميد الشاعري في عام 2006، موضحًا أنه يعتبر نفسه تلميذًا للشاعري.