نقابة الزراعيين تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت نقابة المهن الزراعية ونقاباتها الفرعية بالمحافظات، تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة وتتكون من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات لمتابعة إجراءات وفاعليات انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يومي 11 و12 من الشهر الجاري.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الغرفة المركزية بالنقابة العامة بالقاهرة سوف تمارس مهامها في المتابعة إضافة إلى التواصل والتنسيق على مستوى الجمهورية، ودعا البيان جموع المهندسين الزراعيين والبالغ عددهم ما يقرب من مليون مهندس زراعي للنزول والمشاركة في انتخابات أول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم الاستفتاء عليها في أبريل 2019، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ.