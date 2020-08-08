الزراعة: المحاصيل الصيفية بحالة جيدة ولم تتأثر بالموجة الحارة

أكد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن لجنة من الإدارة المركزية لإنتاج وفحص التقاوي قامت بالمرور على حقول إنتاج الهجن للذرة الشامية والمتابعة الميدانية للمراحل الأخيرة لعملية التطويش في جميع الحقول بمحافظة البحيرة، حيث يوجد بها 250 فدانا لإنتاج تقاوي الهجن، مضيفاً أن اللجنة تفقدت حقول إكثار القطن جيزة 94 و86، وكانت بحالة ممتازة وجيدة وبداية الدخول في مرحلة التزهير لبعض الحقول.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن حالة المحاصيل الصيفية جيدة ولم تتأثر بالموجة الحارة التي شهدتها البلاد، لافتا إلى ارتفاع مساحات القطن إلى 180 ألف فدان هذا العام في محافظات الوادي والدلتا، وأن حالة المحصول جيدة ويمر بمرحلة التزهير وتكوين اللوز، وأن لجان الوزارة من قطاع الخدمات والمتابعة تتابع المحصول وتقدم الخدمات الإرشادية المطلوبة لضمان موسم زراعي ناجح، كما يتابع معهد بحوث القطن، سلسلة الأصناف الجديدة التي تم زراعتها هذ العام محل القديمة، وقدرتها الإنتاجية وصفات الجودة.

وقال الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن، إن معهد بحوث القطن أنتج مجموعة من الأصناف الجديدة المتفوقة في الإنتاج والجودة وتم زراعتها هذا العام ومنها "جيزة 95" وهو من الأصناف طويلة التيلة وتزرع في الوجه القبلي وتتميز بتحملها ارتفاع درجة الحرارة، فضلاً عن الإنتاجية العالية، وتصافي الحليج العالي مع التبكير في النضج، وهو ما يوفر مياه الري بما لا يقل عن 20%.

وأوضح أن "جيزة 94" من طبقة الأصناف طويلة التيلة ويناسب الزراعة في الوجة البحري ويتميز بالإنتاجية المرتفعة، حيث تصل إنتاجية الفدان إلى 12 قنطارا للفدان مع تصافي حليج مرتفع، كما أنه مبكر النضج، مشيرا إلى أن الصنف جيزة 96 من طبقة الأقطان فائقة الطول الممتازة ويمثل حالياً قمة الجودة في هذه الطبقة في العالم بسبب طول تيلته وانتظامه ومتانة التيلة والغزل كما يتميز بالإنتاجية المرتفعة وتصافي الحليج العالي حيث وصل تصافي الحليج إلى 120 رطلا كما أنه مبكر النضج.