تنظم الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حملة شاملة لمكافحة القوارض على مستوى أحياء المحافظة، وذلك بعد حصد المحاصيل الصيفية اعتبارا من أول أكتوبر ولمدة شهر.

وأوضح الدكتور هشام الفيشاوي، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، أن الإدارة توفر المبيد اللازم للحملة، وتوزيعه على مسئولي المكافحة بالأحياء، كما تدرب إدارة مكافحة ناقلات الأمراض مسئولي الأحياء على أنسب الطرق لوضع المبيد.

وأضاف "الفيشاوي"، أن الإدارة دفعت بـ 6 فرق تجوب جميع أحياء الإسكندرية لمكافحة القوارض، كما كلفت بحصر الأراضي الفضاء ووضع المبيد منعا لتكاثرها، علاوة على تخصيص فرقا للتدخل السريع للاستجابة لشكاوى المواطنين.